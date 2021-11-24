Эксперт рассказал, как обнаружить "прослушку" смартфона

Если телефон внезапно включает какие-либо программы или камеру, то есть гаджет ведет себя неуправляемо, это может свидетельствовать об установленной на нем шпионской программе, сообщает Главком.

Об этом в интервью заявил киберэксперт Константин Корсун.

«Каждое приложение, шпионское, куда-то регулярно удаленно передает данные и использует ресурс батареи. При этом внезапно включается камера или микрофон или какая-нибудь лампочка. Это признак, что гаджет нужно перезагрузить. Шпионские программы часто используют оперативную память, а при перегрузке она очищается. Какие-то примитивные приложения, которые ведут себя как-то не так, можно вычислить. Если это примитивная нелегальная реклама или сбор коммерческих данных и за вами следят через браузер, какие товары вы просматриваете, – это одна категория. Такие полупреступные программы. Но могут и потихоньку шпионить. Какие-то иностранные спецслужбы, преступники, собственное правительство, правоохранители...», – отмечает Корсун .

Впрочем, по словам специалиста, профессиональных шпионов очень сложно обнаружить.

«Если шпионское оборудование производили профессионалы, оно обойдет все. Это не будет показываться в ваших штатных средствах… Есть разные технологии, когда в обычный файл зашивается крошечная программа, которая никак себя не проявляет, и ни один антивирус ее не обнаружит. И эта неактивная программа будет раз в сутки через пол секунды отсылать один байт информации на удаленный сервер управления. Хотя это будет внешне выглядеть совершенно безобидным приложением, в котором есть несколько байтиков вот этого бота. Даже специалист, разобрав телефон на атомы, этот бот не найдет», – подчеркнул Корсун .

Между тем, Корсун назвал главные недостатки приложения «Дии». По его словам, весь смысл существования «Дия» может пойти насмарку, когда в нужный момент у человека не окажется интернета. Также среди специфических нюансов приложения эксперт назвал электронную подпись, от которой со временем отказались.