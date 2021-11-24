Пентагон отреагировал на сообщения об отправке американского вооружения в Украину

В Пентагоне отказались комментировать сообщение телеканала CNN, который со ссылкой на источники заявил о том, что Белый дом рассматривает возможность отправки в Украину дополнительного вооружения на фоне усиливающейся угрозы российского вторжения, сообщает Голос Америки.

Официальный представитель Министерства обороны США Антон Семельрот заявил, что "в настоящий момент" Пентагон не может анонсировать факт оказания военной помощи Украине.

"Как мы всегда говорили, мы постоянно оцениваем конкретные требования к [усилению обороноспособности] украинских Вооруженных сил" , – добавил Семельрот.

Представитель Пентагона напомнил, что, начиная с 2014 года США оказали Украине помощь в сфере безопасности на общую сумму свыше 2,5 млрд долларов, причем, только в этом году на данные цели были выделены 400 млн долларов.