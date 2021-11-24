Под Радой начался митинг противников вакцинации и карантина

Утром в среду, 24 ноября, на площадь перед Верховной Радой Украины, как и анонсировалось ранее, вновь вышли на протест противники вакцинации и карантинных ограничений, сообщает Страна UA.

Начало акции было запланировано на 10:00. К 10:30 у стен парламента собралось под тысячу человек.

Протестующих гораздо меньше, чем на предыдущей акции, которая прошла 3 ноября.

Сами участники это связывают с тем, что правоохранительные органы блокируют автобусы на которых добираются протестующие из регионов.

Также правоохранители значительно усилили меры безопасности в правительственном квартале.

Патрули выставлены практически на всех пересечениях улиц и светофорах где во время предыдущей акции протестующие блокировали проезд автомобильного транспорта.