Россия устроила учения с полетами истребителей над Черным морем
Российские войска провели военные учения в Черном море с привлечением около 10 экипажей самолетов, а также кораблей. Об этом, со ссылкой на российские СМИ, сообщает Деловая столица.
Во время учений два российских истребителя тренировались
"наносить удары по кораблям в акватории моря".
"Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.
Известно, что к таким учениям были привлечены патрульный корабль "Василий Быков" и малые противолодочные корабли "Касимов" и "Ейск".
Указано, что особенностью данного этапа учебно-тренировочных полетов были отработки экипажами совместных действий при
"нанесении удара по надводным целям противника".
Вместе с тем, отмечается, что летчики истребителей во время учений
"отработали задачи по отражению нападения воздушного противника" на военно-морскую базу.
Также они "практиковались" в выполнении сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушных целей, противодействию радиоэлектронным средствам противника.