6 пород кошек, которые линяют сильнее остальных

К кошкам с самой сильной линькой относятся такие породы, как рэгдолл, сибирская, кимрик и другие. Эти питомцы имеют длинную и густую шерсть, которая часто и обильно линяет, сообщает Профиль.

Поэтому перед тем, как завести дома такое животное, нужно оценить свои возможности по постоянной уборке меха с мебели, ковров и одежды.

Рэгдолл

Имеет умеренно длинную шелковистую шерсть. Она может быть нескольких цветов, например, белой в сочетании с кремовым, шоколадным или серым оттенками. Питомец быстро учится, считается послушным и очень милым. Такая кошка подходит почти для любой семьи. Она хорошо ладит с детьми и другими животными.

Сибирская

Животное отличается длинной тройной шерстью, которая может быть любых цветов и узоров. Сильнее всего питомец линяет весной и осенью. Сибиряк обычно сильно привязывается к семье и будет ходить за своим хозяином по пятам. Питомец очень игривый, но не нуждается в постоянной физической активности.

Американский бобтейл

Эта кошка отличается плотной шерстью средней длины. Сильная линька начинается при смене сезонов. Имеет короткий хвост и мощное тело. Питомец очень умный и активный, любит издавать различные звуки. Его считают хорошим компаньоном, подходящим для любого образа жизни, как спокойного, так и активного.

Кимрик

У этой породы длинная и шелковистая двойная шерсть. Кимрики известны полным отсутствием хвоста, однако не у каждой кошки его нет. Питомец может вести себя как сторожевой пес, быстро реагируя на необычные звуки и движения. В остальное время он спокойный и склонен преследовать хозяина по дому.

Американский керл

Шерсть керла может быть короткой или длинной. Короткошерстные линяют круглый год и, как правило, больше, чем длинношерстные. Тем не менее питомец очень дружелюбный и нежный, он известен своей сильной любовью к людям. Животное умеренно активное, но любит играть.

Шартрез

У этой кошки шерсть имеет водоотталкивающее свойство. Сильнее всего она линяет весной. Питомец тихий, но общительный. Это внимательный и нежный компаньон, который любит находиться рядом со своими людьми и наблюдать за тем, что они делают.