США помогут Украине в случае усиления угрозы от РФ – Хербст

В случае усиления угрозы российской агрессии против Украины, США наложат на РФ жесткие санкции и будут предоставлять Киеву оружие и военную технику, сообщает Укринформ.

Об этом отметил директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США в Украине Джон Хербст после состоявшейся во вторник в Постпредстве Украины при ООН в Нью-Йорке дискуссии по безопасности в Черном море и милитаризации Крыма.

"Мы можем сообщить преступнику о четких условиях карательных санкций, которые будут наложены на него. Также можем предоставить Украине оружие и военную технику уже сейчас. Так что Москве грозит большая опасность, если она приступит к военной операции. Это две вещи, которые мы можем сделать" , – сказал он.

Дипломат добавил, что в случае агрессии такие действия "точно очень тяжело обойдутся российской экономике, и военные РФ будут умирать каждый день" .

Как рассказал Хербст в ходе дискуссии, новые "санкции будут выходить за рамки уже наложенных ограничений, введенных против России за ее донбасскую авантюру" . Речь идет, в частности, о преследовании крупных российских банков, запрете на инвестиции на вторичном рынке, санкциях против чиновников.

По словам дипломата, нынешние санкции США обходятся экономике РФ в 1-1,25% ВВП, так что усиление их еще больше усугубит ситуацию.

"И даже при росте цен на газ и нефть это будет существенным ударом" , - добавил он.

В настоящее время Соединенные Штаты и НАТО должны усилить свое присутствие в Черном море как кораблями, так и самолетами, сказал Хербст.

Он напомнил, что Вашингтон забил тревогу не только из-за нагромождения российских войск на юго-западном направлении, но и из-за "разведывательных данных и других вещей, происходящих внутри Кремля" .

Речь идет, в частности, о публичных "высказываниях на исторические темы в искаженном виде, чтобы заранее выдвинуть претензии против Украины" , а также о "философской статье" российского идеолога Владислава Суркова ("Куда девался хаос? Распаковка стабильности", - ред.).

"Достаточно претенциозно, но основной посыл (статьи, - ред.) заключается в том, что России нравится расширяться" , - отметил Хербст

Он рассказал, что Вашингтон прибег к "необычному шагу" , когда президент Джо Байден в начале ноября послал директора ЦРУ Билла Бернса для неформальных переговоров в Москву, где у него хорошая репутация.

"Вашингтон решил, что он будет идеальным посланником, и я согласен с этим… Но Бернс должен был передать очень четкое послание, в частности предупредить о мерах, которые могут предпринять Соединенные Штаты. Было ожидание, что Москва может дать нам некоторые заверения в частном порядке... Но от него отмахнулись. И это только усилило беспокойство в Вашингтоне" , — сказал Хербст.