Исследователи выяснили, что ополаскиватель для полости рта может быть опасен

Эксперты из США и Пуэрто-Рико сделали заключение, что ополаскиватель для полости рта удаляет не только частички пищи, но и бактерии, которые полезны организму, так как они предупреждают развитие диабета и набор лишнего веса, сообщает Menslife.

Для получения информации эксперты провели исследование с участием 1206 людей возрастом 40 – 65 лет. Все участники страдали от лишних килограмм и были склонны к диабету.

Организаторы эксперимента изучили истории заболеваний добровольцев и пришли к выводу, что риск развития диабета на 20% повышался у тех, кто раз в день использовал ополаскиватель для полости рта. На 30% риск появления заболевания возрастал у тех, кто 2 раза в день использовал ополаскиватель с антибактериальным эффектом.

Исследователи утверждают, что практически все ополаскиватели не избирательны по отношению к бактериям – они убивают и хороших, и плохих микроорганизмов. Среди хороших бактерий, которые уничтожаются средством, и организмы, продуцирующие оксид азота. Это вещество необходимо для правильного обмена веществ и регуляции уровня сахара в крови.