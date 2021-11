Что смотреть на Netflix в декабре-2021: главные новинки

Стриминговая платформа Netflix раскрыла, премьеры каких сериалов и фильмов состоятся в декабре 2021 года. Среди новинок, которые появятся на сайте, киноленты с такими звездами, как Бенедикт Камбербэтч, Сандра Буллок, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс и другие, сообщает Обозреватель.

О самых нашумевших кино и сериалах Netflix Originals, которые можно будет увидеть в последний месяц текущего года далее.

"Власть пса"/"Сила собаки" (The Power of the Dog)

Дата выхода: 1 декабря

Этому американскому фильму режиссера Джейна Кэмпиона пророчат много наград и хорошие рейтинги. Сценарий кино основан на одноименном романе 1967 года писателя из США Томаса Сэвиджа. Главную роль владельца ранчо во "Власти пса" выполнит звезда "Шерлока" Бенедикт Камбербэтч.

"Непрощенная" (The Unforgivable)

Дата выхода: 10 декабря

Это кино является полнометражным римейком на британский одноименный мини-сериал 2009 года. Режиссером выступила Нора Финшелд, обладательница двух премий Берлинского кинофестиваля за драму "Разрушительница системы".

В главной роли в "Непрощенной" – Сандра Буллок, которая показала на экране историю вышедшей из тюрьмы Руф Слейтер.

"Ведьмак" (The Witcher), 2-й сезон

Дата выхода: 17 декабря

Продолжение популярного сериала, наверное, самая большая и ожидаемая премьера Netflix среди многосерийных проектов последнего месяца-2021. Это экранизация фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского. Шоураннер сериала – Лорен Шмидт Хиссрич.

Главных героев истории сыграли Генри Кавилл (Геральт из Ривии), Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга) и Фрейя Аллан (княжна Цирилла).

"Эмили в Париже" (Emily in Paris), 2-й сезон

Дата выхода: 22 декабря

Номинированный на премию "Эмми" сериал Даррен Стар после масштабных съемок в течение лета вновь вернется на экраны.

Актриса Лили Коллинз сыграет молодую американку, которая переехала во Францию. Зрители увидят 10 новых серий.

"Не смотри вверх" (Don't Look Up)

Дата выхода: 24 декабря

Полнометражный фильм Адама Маккея еще до выхода наделал много шума. Внимание киноманов привлек, в частности, актерский состав ленты.

В "Не смотри вверх" главные роли достались Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Их персонажи – ученые, которые совершат кругосветное путешествие. Также в комедии появятся Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Мэттью Перри, Ариана Гранде и другие.

Добавим, что фильм выйдет не только на стриминговой платформе, но и в кинотеатрах (в США дата премьеры на больших экранах – 10 декабря).