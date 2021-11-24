Что смотреть на Netflix в декабре-2021: главные новинки
Стриминговая платформа Netflix раскрыла, премьеры каких сериалов и фильмов состоятся в декабре 2021 года. Среди новинок, которые появятся на сайте, киноленты с такими звездами, как Бенедикт Камбербэтч, Сандра Буллок, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс и другие, сообщает Обозреватель.
О самых нашумевших кино и сериалах Netflix Originals, которые можно будет увидеть в последний месяц текущего года далее.
"Власть пса"/"Сила собаки" (The Power of the Dog)
- Дата выхода: 1 декабря
Этому американскому фильму режиссера Джейна Кэмпиона пророчат много наград и хорошие рейтинги. Сценарий кино основан на одноименном романе 1967 года писателя из США Томаса Сэвиджа. Главную роль владельца ранчо во "Власти пса" выполнит звезда "Шерлока" Бенедикт Камбербэтч.
"Непрощенная" (The Unforgivable)
- Дата выхода: 10 декабря
Это кино является полнометражным римейком на британский одноименный мини-сериал 2009 года. Режиссером выступила Нора Финшелд, обладательница двух премий Берлинского кинофестиваля за драму "Разрушительница системы".
В главной роли в "Непрощенной" – Сандра Буллок, которая показала на экране историю вышедшей из тюрьмы Руф Слейтер.
"Ведьмак" (The Witcher), 2-й сезон
- Дата выхода: 17 декабря
Продолжение популярного сериала, наверное, самая большая и ожидаемая премьера Netflix среди многосерийных проектов последнего месяца-2021. Это экранизация фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского. Шоураннер сериала – Лорен Шмидт Хиссрич.
Главных героев истории сыграли Генри Кавилл (Геральт из Ривии), Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга) и Фрейя Аллан (княжна Цирилла).
"Эмили в Париже" (Emily in Paris), 2-й сезон
- Дата выхода: 22 декабря
Номинированный на премию "Эмми" сериал Даррен Стар после масштабных съемок в течение лета вновь вернется на экраны.
Актриса Лили Коллинз сыграет молодую американку, которая переехала во Францию. Зрители увидят 10 новых серий.
"Не смотри вверх" (Don't Look Up)
- Дата выхода: 24 декабря
Полнометражный фильм Адама Маккея еще до выхода наделал много шума. Внимание киноманов привлек, в частности, актерский состав ленты.
В "Не смотри вверх" главные роли достались Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Их персонажи – ученые, которые совершат кругосветное путешествие. Также в комедии появятся Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Мэттью Перри, Ариана Гранде и другие.
Добавим, что фильм выйдет не только на стриминговой платформе, но и в кинотеатрах (в США дата премьеры на больших экранах – 10 декабря).