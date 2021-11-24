Гордон: Украиной управляет Ермак
Журналист и ведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Украиной управляет не президент Владимир Зеленский, сообщает Вести.
"Украиной сегодня не управляет Зеленский. Я думаю, что Украиной управляет Андрей Ермак (глава Офиса президента – ред). Потому что он умный человек, он понял, как сделать так, чтобы и президент был доволен, и страной управлять. Но дальше – пропасть, дальше – никого", – сказал он.
Гордон также предрек неизбежный конец президентству Зеленского.
"Он (Зеленский – прим. ред.) для меня умер, нет его больше. Править Зеленскому – 2,5 года. Дальше – начало конца. Все что произошло с "вагнеровцами", свободой слова, с враньем бесконечным, коррупцией, которой он не положил конец, с реформами, из которых ни одна не сделана", – добавил Гордон.