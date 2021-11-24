Гордон: Украиной управляет Ермак

Журналист и ведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Украиной управляет не президент Владимир Зеленский, сообщает Вести.

"Украиной сегодня не управляет Зеленский. Я думаю, что Украиной управляет Андрей Ермак (глава Офиса президента – ред). Потому что он умный человек, он понял, как сделать так, чтобы и президент был доволен, и страной управлять. Но дальше – пропасть, дальше – никого" , – сказал он.

Гордон также предрек неизбежный конец президентству Зеленского.