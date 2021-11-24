Войска РФ на границе: разведки Украины, Британии и США обменялись информацией

Разведки Украины, Великобритании и США провели обмен информацией о скоплении российских войск вокруг Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время рабочей поездки на полигон "Широкий лан" в Николаевской области, ссылаясь на Минобороны, сообщает Укринформ.

"У меня состоялись две важные встречи – с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили фактаж, который получает наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам ясен", — отметил Резников.

Он сообщил, что получил очень важные сигналы от партнеров о том, что Украина не останется наедине.

"Представители официального Кремля постоянно ищут себе оправдание, ссылаясь на якобы нарушения со стороны Украины. Рассказывают, что мы якобы не выполнили Минские договоренности, рассказывают, что они вообще не участники Минских договоренностей. Недавно МИД РФ рассказывал, что минский процесс – это переговоры Украины с оккупационными режимами в Донецке и Луганске под модерацией РФ. В протоколе и меморандуме Минских договоренностей четко написано, что стороны в трехсторонней контактной группе: Российская Федерация, Украина и модератор ОБСЕ. Поэтому то, что они преподносят публично, совершенно не направлено на цивилизованный мир", — подчеркнул министр.

Министр отметил, что власти России излагают информацию в выгодной для внутренней аудитории интерпретации с целью оправдания потенциальной эскалации.