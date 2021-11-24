Навального поставили на учет как "террориста" и "экстремиста" – он подал иск

Российский оппозиционер Алексей Навальный подал иск к руководству колонии № 2 в Покрове во Владимирской области РФ, сообщает Вести.

Об этом говорится в карточке дела на сайте Петушинского районного суда.

Навальный просит признать незаконным решение комиссии колонии, которая поставила его на профилактический учет как "лицо, исповедующее экстремистскую идеологию и склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности".

Адвокат Вадим Кобзев, указанный в карточке дела как представитель истца, пока не давал комментариев на этот счет. Это четвертый иск Алексея Навального к колонии № 2 в Покрове.