СБУ разоблачила международную хакерскую группировку

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группировки хакеров, которые позиционировали себя как участники международной группировки "Phoenix" и специализировались на дистанционном взломе мобильных устройств, незаконном сборе персональных данных, сообщает Интерфакс-Украина.

"По данным следствия, в состав группировки входили пять граждан Украины – жителей Киева и Харькова. Все имели высшее техническое образование. В своей деятельности злоумышленники использовали специально разработанное ПО и технические средства", – сообщает пресс-служба СБУ.

Для получения доступа к учетным записям пользователей мобильных устройств хакеры использовали фишинговые ресурсы, копирующие сайты известных производителей мобильных устройств Apple, Samsung и др. Пользователь мобильного устройства, загружая приложение или программу на фейковом сайте, предоставлял злоумышленникам пароль от своего аккаунта. Затем злоумышленники копировали информацию, хранившуюся на взломанном телефоне.

Полученные таким образом данные давали злоумышленникам возможность снимать средства со счетов граждан и продавать третьим лицам информацию об их личной жизни.

Средняя стоимость несанкционированного доступа к учетной записи владельца мобильного телефона составляла $200.

Кроме того, задокументировано, что одним из видов деятельности злоумышленников была разблокировка ворованных и потерянных гаджетов производства Apple. Позже их продавали через сеть подконтрольных магазинов в Киеве и Харькове.

По оперативным данным, хакеры вели свою деятельность более двух лет. Их жертвами за это время стали несколько сотен человек.

В ходе обысков, проведенных по адресу расположения офисов, подпольных технических центров, функционировавших под видом магазинов по продаже телефонов, и фактического проживания злоумышленников в Киеве и Харькове изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности, программное обеспечение и технические средства для несанкционированного вмешательства в аккаунты, и украденные мобильные телефоны, которые под видом новых готовили к сбыту.

Решается вопрос об уведомлении участников группировки по ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц.