Тренды отделочных материалов стен в интерьере 2022

Одним из важных условий для создания максимально комфортной и уютной атмосферы в любом помещении считается грамотное оформление стен, поскольку именно эти поверхности становятся фоном для дальнейшей расстановки мебели и прочих аксессуаров в соответствии с выбранным вами дизайн-проектом. При этом следует понимать, что из года в год форматы отделки стен постоянно обновляются, сообщает Remontbp.

Поэтому не стоит рассчитывать на то, что вариации оформления, которые были модными, к примеру, пару сезонов подряд, будут актуально смотреться в интерьере помещений 2022.

Несомненно, в дизайне стеновых поверхностей существуют классические идеи, которые остаются актуальными и востребованными вне модных веяний. Однако рекомендуемтся приступать к планированию процесса обновления интерьера в помещениях с учётом модных тенденций, касающихся отделочных материалов и их использования в интерьере стеновых поверхностей. Какие вариации дизайна стен попали в список самых модных в 2022 году читайте далее.

Модные тенденции в интерьере стен 2022

Приступая к планированию дизайна интерьера важно правильно подобрать его составляющие и отделочные материалы, которые нужно использовать для создания желаемого.

Последнии тенденции в декоре - это натуральность, минимализм и творческий подход к созданию нового на основе старого.

Модный цвет стен 2022

Для интерьера стен в сезоне 2022 актуально отдать предпочтение природным оттенкам, например, сливовому, коричневому, бежевому и жёлтому.

Также не стоит исключать наличие классического трио – чёрный, белый и серый.

Желанны и востребованы всевозможные вариации синего и зелёного, к примеру, морской волна, сапфировый, лазурно-синий, оливковый или травяной.

Что касается ярких и броских красного, желтого либо оранжевого, то их присутствие должно быть минимальным. И лучше, если это будут выразительные акценты, а не общий фон.

Обои в интерьере стен 2022

Этот вид стеновых покрытий уверенно занимает позиции лидера среди отделочных материалов, принимающих участие в интерьере стен, поэтому обои по-прежнему остаются в авангарде.

В сезоне 2022 модными стали текстильные обои, которые являются излюбленным видом отделки у большинства дизайнеров, а именно модели с шёлковым покрытием, «бархатные» обои, джутовые и льняные изделия. Они чудесно подчеркивают изысканность стиля и при желании могут сочетаться с обивкой мебели и прочим текстилем.

Не менее актуальным вариантом считаются жидкие обои, полотна с этно-мотивами, обои «географические карты» и эко-обои, изготовленные на основе натуральных материалов, например, бамбука.

Интерьер 2022 – «кирпичная стена»

Несмотря на то, что наличие кирпичной кладки на стенах нельзя отнести к классическим вариациям оформления, подобная «одёжка» для стеновых поверхностей в этом сезоне уверенно заявила о себе. Такой вариант дизайна стен может применяться практически во всех помещениях, а использование «кирпичей» в интерьере может быть самым различным.

3D панели в дизайне стен 2022

Такой вид декоративной отделки стеновых поверхностей, как 3D панели считаются удивительным решением, позволяющим за короткий период времени разнообразить любой дизайн помещения. Такое покрытие изготавливается из различных материалов, смотрится стильно и оригинально.

3D панели на стенах могут быть стеклянными и пластиковыми, гипсовыми либо из алюминия, деревянными, из бамбука, ДСП либо МДФ. Это невероятное количество форм и объёмных узоров. Используется такой вид отделки для выделения акцентной стены и хорошо сочетается в интерьере с другими материалами.