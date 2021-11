Обнаружен метеорит возрастом 4,6 млрд лет

Случайная находка в парке оказалась настоящим "научным чудом" из космоса – 17-килограммовым хондритом, сообщает Корреспондент.

Камень, найденный в австралийском парке Мэриборо в 2015 году, оказался метеоритом.

Отмечается, что его обнаружил Дэвид Холе с помощью металлоискателя. Мужчина занимался поисками золота и наткнулся на камень весом 17 килограммов, который не походил на другие.

Холе решил, что в нем могут быть золотые самородки, и забрал домой. Дэвид пилил и сверлил камень, и даже обливал кислотой, но это никак не повлияло на его целостность.

Геологи, которые исследовали загадочный камень, назвали его чудом. Метеорит получил название Мэриборо в честь города, где был найден. По предварительным данным его возраст составляет 4,6 миллиарда лет.

От камня удалось отпилить образец с помощью сверхтвердой алмазной пилы. Как говорится в научной статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society of Victoria, в его составе высокий процент железа и никеля, что относит его к хондритам H5 – наиболее распространенным метеоритам.

Как подчеркнул геолог Мельбурнского музея Дермот Генри, метеориты – одна из самых дешевых форм исследования космоса. Образцы переносят исследователей в прошлое, давая ключ к разгадке формирования, возраста и химического состава Солнечной системы.

Метеорит Мэриборо smh.com.au

Метеорит Мэриборо museumsvictoria.com.au