В Южной Корее зафиксировали восьмую вспышку птичьего гриппа

В Южной Корее, в провинции Чолла-Намдо на ферме зафиксировали случаи заражения высокопатогенным птичьим гриппом H5N1. Это уже восьмая зарегистрированная вспышка в стране, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По информации представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают около 10 тысяч уток.

Отмечено, что этот случай является уже восьмой вспышкой высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди домашней птицы, большинство из которых было зарегистрировано в уезде Имсон провинции Чолла-Пукто.

Местные власти заявляют, если вспышку вируса не удастся взять под контроль, она будет и дальше стремительно распространяться на другие фермы.

Известно, что перед этим случаи заражений были зафиксированы на бройлерной ферме в Северной провинции Чхунчхон, где выращивали около 92 тысячи птиц.