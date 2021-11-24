В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича
Послы Евросоюза согласились исключить из санкционного списка ЕС министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко. Об этом сообщил журналист Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.
"Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины. Сейчас в списке осталось всего семь человек", – сообщил Джозвяк.
В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.
В санкционном списке остались 7 человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович.
Для сохранения санкций Евросоюза против лиц с орбиты экс-президента Украины Виктора Януковича необходимы сдвиги по расследованию дел против них в Украине, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.