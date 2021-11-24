В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича

Послы Евросоюза согласились исключить из санкционного списка ЕС министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко. Об этом сообщил журналист Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.

"Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины. Сейчас в списке осталось всего семь человек", – сообщил Джозвяк.

EU ambassadors have now decided to remove the former ???????? minister for revenue and duties Oleksandr Klymenko from is sanctions list for the misappropriation of ???????? state funds. only 7 people left now on the list now #Ukraine #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 24, 2021

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

В санкционном списке остались 7 человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович.

Для сохранения санкций Евросоюза против лиц с орбиты экс-президента Украины Виктора Януковича необходимы сдвиги по расследованию дел против них в Украине, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.