Какие минивэны бизнес-класса можно купить в Украине

У большинства из нас минивэны и микроавтобусы бизнес-класса ассоциируются с Volkswagen Transporter/Caravelle/Multivan и Mercedes V-класса. Но за последние годы в Украине (и не только) у них появилось множество конкурентов, сообщает АвтоПортал.

После «эпидемии» импорта авто из США, Европы, Японии и Кореи, в нашей стране теперь можно купить даже Toyota Alphard, который до недавнего времени в Украине нельзя было купить даже при большом желании. Ведь этот «бусик» выпускается в основном для Азии, и то не для всей (в основном, для внутреннего рынка Японии и Гонконга). На данный момент «серые» дилеры предлагают даже такой эксклюзив, который относится к ряду самым топовым и люксовым, а потому стоимость может доходить до 100 тысяч долларов! Впрочем, это вполне сопоставимо с люксовыми VW Multivan и Mercedes-Benz V-класса.

Есть и другие альтернативы, о которых еще несколько лет назад даже никто и подумать не мог. В частности, речь идет о конкурентах, чьи названия появились в обиходе лишь за последние годы.

Peugeot Traveller

Этот минивэн стал одним из первых, который французы презентовали 5 лет назад и назвали его конкурентом тем самым Фольксвагенам и Мерседесам. Смело? Возможно. Но в комплектации VIP французский «бусик» действительно может составить конкуренцию «немцам», при этом он на порядок дешевле. На данный момент, его стоимость в Украине стартует от 1 145 000 грн.

Citroen SpaceTourer

По сути, это брат-близнец минивэна Пежо, который французы позиционируют как «авто для отдыха и работы». Как и в случае с Peugeot Traveller, в зависимости от комплектации, он действительно может быть «заточенным» как для путешествий всей семьей, так и для «передвижного офиса», в котором можно ехать и работать одновременно. Цена - от 952 000 грн.

Toyota ProAce Verso

Еще один родственник Пежо Тревеллер и его собрата Ситроен. Если в качестве партнера по коммерческим авто Мерседес выбрал Рено, то Тойота остановилась на PSA. Точнее, с 2021 года - на Stellantis. Несмотря на французское родство, ProAce Verso это типичная Toyota по внешнему оформлению и интерьеру. Конечно, общие моменты есть, но все равно она самобытная, а потому любителям этой японской марки долго привыкать не придется. Стоимость в Украине - от 976 000 грн.

Hyundai Staria

Пожалуй, самый необычный и футуристический минивэн на рынке. Не только в Украине, а в целом на Земле. Корейцы действительно решили рискнуть и, по сути, запустили в производство серийный автомобиль со внешностью концепт-кара. К тому же, они его еще и радикально «напичкали» всякими системами и электронными «плюшками. Тут не поспоришь - круто и смело. А вот насколько надежно - пока что говорить рано. Цена - от 1 062 000 грн.