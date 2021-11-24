У Путина заявили об "очень тревожной" ситуации на Донбассе

В Кремле оценили ситуацию на Донбассе. Говорят, что она "очень и очень тревожная". Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, ссылаясь на СМИ России, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Кроме того, Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что в Украине может в любой момент "полыхнуть" , заметил, что это якобы аргументированная точка зрения.