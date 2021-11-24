У Путина заявили об "очень тревожной" ситуации на Донбассе
В Кремле оценили ситуацию на Донбассе. Говорят, что она "очень и очень тревожная". Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, ссылаясь на СМИ России, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
Кроме того, Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что в Украине может в любой момент
"полыхнуть", заметил, что это якобы аргументированная точка зрения.
"В Кремле оценивают ситуацию на Донбассе как очень и очень тревожную", – заявил он.