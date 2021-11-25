Модная обувь зимы-весны 2022: самый горячий тренд сезона

Первый снег напомнил украинским модницам, что пора обновить гардероб теплой обувью. Трендовые сапоги и ботинки не только согреют в холодную пору, но и сделают образ стильным и совершенным. Среди актуальных предложений стилистов есть три, которые заслуживают отдельного внимания и задержатся на вашей обувной полочке как минимум до следующего сезона, сообщает Обозреватель.

Хит осени и зимы 2021-2022, по прогнозам стилистов, еще долго продержится на пике своей популярности. Стиль вестерн напугал многих модниц – для украинок он не совсем понятен. Но этой зимой актуально будут смотреться "спокойные" казаки: без оригинальных деталей, минималистичные и сдержанные. Предпочтение стоит отдать базовым цветам: черным, белым, коричневым или бежевым. Такая обувь выглядит одновременно романтично и дерзко, поэтому ее легко можно сочетать как с брюками, так и с платьями или юбками разной длины.

Ботинки-казаки

Ботинки-казаки

Грубые ботинки

Эта обувь, как и многие другие трендовые вещи, вернулась к нам из 90-х. Массивные челси или ботинки с толстой подошвой на шнуровке легко сочетаются абсолютно со всем гардеробом. Нежному платью они придают пикантности, а спортивному костюму шика. Джинсы или брюки в сочетании с грубыми ботинками – это и вовсе вечно актуальная классика. Высокие или низкие, они сделают образ модным и эффектным.

Грубые ботинки

Грубые ботинки

Грубые ботинки

Острый носок

Да, он тоже вернулся и молниеносно ворвался в тренды этого и следующего годов. Остроносые сапоги и ботильоны стоит выбрать модницам, которые хотят добавить в свой образ элегантности и женственности. Не бойтесь сочетать эту обувь с куртками, пальто, шубами и другими пуховиками. Какой бы верх вы не выбрали, акцент все равно останется на изысканном носочке. Можно поэкспериментировать с формой каблука.

Остроносые сапоги и ботильоны