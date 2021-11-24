Усик занял второе место в рейтинге лучших боксеров мира

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик в свежем рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии The Ring занял вторую позицию, сообщает УНИАН.

Рейтинг опубликован на портале The Ring.

Топ-10 рейтинга

1. Сауль Альварес

2. Александр Усик

3. Теренс Кроуфорд

4. Наойя Инуэ

5. Джош Тейлор

6. Эррол Спенс

7. Теофимо Лопес

8. Хуан Франциско Эстрада

9. Василий Ломаченко

10. Казуто Йока

Первое место удерживает Сауль Альварес, который недавно стал абсолютным чемпионом мира. Теренс Кроуфорд поднялся на третью строчку после эффектного нокаута в бою с Шоном Портером.

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