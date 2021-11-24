Корабли США в Черном море провоцируют Россию на "маленькую войнушку" – МИД РФ
Маневры кораблей США в Черном море преследуют цель разделить Россию и Европу "маленькой войнушкой", результаты которой Вашингтон не волнуют. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает ТАСС.
"Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, – это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев – это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти маневры и запугивания", – сказал он.
Дипломат подчеркнул, что Москва не поддастся на такие провокации, а руководство страны и министерство обороны
"обо всем знают, контролируют ситуацию".
"Мы можем спокойно вести переговоры, убеждать, пока не наступит определенный момент, когда они [страны Запада] потеряют разум и голову. Мы делаем все, чтобы такого [момента] не наступило", – резюмировал Гаврилов.