Корабли США в Черном море провоцируют Россию на "маленькую войнушку" – МИД РФ

Маневры кораблей США в Черном море преследуют цель разделить Россию и Европу "маленькой войнушкой", результаты которой Вашингтон не волнуют. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщает ТАСС.

"Мне кажется, главная цель США и киевского режима, который сейчас не знает, что уже делать, – это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев – это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти маневры и запугивания", – сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Москва не поддастся на такие провокации, а руководство страны и министерство обороны "обо всем знают, контролируют ситуацию" .