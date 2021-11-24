Незаконные действия коллекторов: в НБУ рассказали, что делать

Украинцы вправе жаловаться на незаконные действия коллекторов – преследование, шантаж, угрозы и прочее. В то же время не стоит от них прятаться, долги надо возвращать. А в случае временного отсутствия финансовых возможностей – заключать договоры о реструктуризации задолженности, сообщает UBR.

Национальный банк Украины рассказал, что запрещено делать коллекторам и как себя защитить.

В Украине имеют право работать с проблемными задолженностями только те компании, которые внесены в соответствующий реестр коллекторов. НБУ советуют обращаться в полицию, если вы столкнулись с работой коллекторов, сведений о которых нет в реестре.

Законом, который вступил в действие летом 2021-го, четко прописано, что разрешено делать коллекторам:

Проводить телефонные и видеопереговоры, личные встречи в период с 9:00 до 19:00 при условии полного согласия должника. Отправлять текстовые, голосовые и другие сообщения посредством телекоммуникации. Речь о так называемом автодозвоне, происходящем без привлечения работника. Отправлять почтовые отправления с меткой "Вручить лично" по месту жительства или работы. Взаимодействовать с потребителем не более 2-х раз в сутки.

В то же время неэтические методы поведения запрещены. Речь идет о ночных звонках, длительном автодозвоне, звонках в выходные и праздничные дни, введении в заблуждение о последствиях невыполнения обязательств, угрозах, обработке персональной информации о графике работы, местах отдыха, из социальных сетей и прочее.

Если к гражданину применяют такие меры, он вправе обратиться с жалобой в Нацбанк или в коллекторскую компанию. Для этого необходимо собрать запись разговоров, скрины сообщений и другие доказательства.

Нацбанк может оштрафовать нарушителей или отобрать лицензию.