Аваков и Разумков дали показания о незаконности санкций СНБО

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и экс-спикер Рады Дмитрий Разумков назвали введение санкций СНБО против граждан Украины незаконными, а также признали, что Совбез принимает решения о введении ограничительных мер без обсуждения и изучения причин, сообщает Страна UA.

Их показания будут приобщены к материалам судебного процесса по обжалованию указа президента о введении в действие решения СНБО о введении санкций.

Аваков и Разумков написали о незаконности санкций в ответах на запрос адвоката одного из участников санкционного списка Сеяра Куршутова (санкции СНБО против него были введены как против "контрабандиста" в апреле 2021 года - Ред.).

В своем ответе Разумков и Аваков отмечают, что они присутствовали на заседании СНБО 14 апреля, когда против Куршутова вводились санкции.

"Одновременно с этим считаю, что наложение санкций на граждан Украины не согласовывается с действующим Законом Украины "О санкциях", - пишет Разумков, об этом же в своем ответе говорит и Аваков.

Кроме того, и Разумков, и Аваков заявляют, что на заседании СНБО 14 апреля никаких доказательств вины Сеяра Куршутова представлено не было. Также не было обсуждения причины введения против него ограничительных мер. Решение о введении санкций было принято разом в отношении всех лиц, внесенных в список, подготовленный СБУ. При этом никакой информации о том, какие действия указанных граждан можно расценивать как контрабанду, не было. Также Разумков и Аваков допускауют, что введение санкций против Куршутова могло носить политический характер.

При этом экс-спикер и бывший глава МВД пишут о том, что информация, которая обсуждалась на заседании СНБО при принятии упомянутого решения не является государственной тайной и не является такой, которая подлежит ограничению к ней доступа.

Отметим, что это первый прецедент, когда участники заседаний СНБО дали показания в рамках судебного процесса по обжалованию указа президента.