QR-коды с плакатов антивакцинаторов ведут на сайт "Единой России"

На сегодняшнем митинге антивакцинаторов в центре Киева некоторые участники держали в руках плакаты с QR-кодом, который ведет на сайт Единой России. Об этом сообщают в соцсетях.

"Это фото с сегодняшнего марша антивакцинаторов в Киеве. Люди с плакатами и украинскими флагами выступают против QR-кодов, потому что они не животные. Я не знаю кто печатал эти плакаты. Но если просканировать коды, то вас заведет на сайт Единой России. И это не шутка", — пишет пользователь Facebook Остап Говда.

Журналисты проверили эту информацию и подтвердили, что QR-коды действительно ведут на сайт партии "Единая Россия".