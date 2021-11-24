В Украине сократили срок действия желтого COVID-сертификата

В Украине срок действия желтого COVID-сертификата сократили в четыре раза — со 120 до 30 дней. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на заседании Кабмина, сообщает Новое время.

«Изменен срок действия желтого COVID-сертификата, который подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он будет составлять 30 дней, ранее он был действительным 120 дней» , — пояснил он.

Желтый COVID-сертификат можно сгенерировать в Украине после получения первой дозы вакцины от коронавируса. После полного курса иммунизации украинцы получают зеленый COVID-сертификат.