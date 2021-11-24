"Кнут" для антипрививочников и отмена санкций СНБО: что принял Кабмин

Кабмин 24 ноября начался традиционно с коронавирусной темы. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал выплаты по тысяче гривен за вакцинацию, и призвал украинцев поспешить с прививками, пишет Людмила Ксенз, Страна UA.

Для тех, кому не поможет "пряник", анонсировали "кнут". С 9 декабря вступит в силу расширенный список Минздрава об обязательной вакцинации. В нем – работники социальной сферы, сферы реабилитации и защиты детей, стратегических государственных предприятий (таких, как "Укрпочта" и "Укрзализныця"). Тех, что не получит хотя бы одну дозу, будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Что еще принял Кабмин 24 ноября

Отмена санкций

Кабмин предложил СНБО исключить из санкционного списка Сергея Вергеля и Сергея Зайца, депутатов ВР Автономной республики Крым 6-го созыва. Поправка будет вынесена на рассмотрение СНБО.

В пояснительной записке МИД ссылается на вступление в силу постановлений Шестого апелляционного административного суда (от 8 и 29 июня этого года соотвественно). То есть, попросту говоря, подсанкционные граждане оспорили указ президента в суде.

Штрафы за нарушения по электроэнергии и теплу

Кабмин согласовал законопроект, который прописывает усиление госконтроля за предприятиями.

В частности, предлагается внести изменения в Админкодекс по штрафам за нарушения правил эксплутации электростанций и теплосетей, их технического состояния, ремонтов и пр.

За первое нарушение наказание остается прежним – предупреждение или символический штраф (1-5 необлагаемых минимумов, – то есть, 17-85 гривен). За повторное нарушение в течение года будет штраф в 10-20 необлагаемых минимумов.

Такой же штраф предусмотрен за невыполнение требований контролеров. За повторное нарушение по этой статье – штраф 20-50 необлагаемых минимумов.

Контролировать ситуацию на рынке электроэнергии будет центральный орган исполнительной власти в отрасли электроэнергетики, а по теплу – такой же в сфере теплоснабжения.

Льготы для ветеранов

Для ветеранов войны и участников боевых действий разработали новые льготы. Кабмин утвердил законопроект, который прописывает право на психологическую реабилитацию и образование, разработку государственных и региональных программ соцзащиты ветеранов, а также дополнительные гарантии по трудоустройству. Так, участникам боевых действий будут платить в качестве минимального пособия по безработице 80% от их средней зарплаты. Также им положена целевая поддержка на развитие предпринимательской деятельности, обучение и т.д.

К примеру, услугами по психологической реабилитации в следующем году может воспользоваться около 5,3 тысяч граждан, а пройти профессиональную адаптацию – порядка 3,2 тысяч. Финансирование программы до 2024 года составит более 100 млн в год.

Впрочем, Минфин этот проект жестко раскритиковал. В ведомстве отметили, что социальные льготы предоставляются исключительно семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, с учетом их среднемесячного дохода. Также в Украине не предусмотрено никаких преимуществ для отдельных категорий граждан по пособию по безработице. Плюс непонятны источники покрытия дополнительных трат. Поэтому Минфин предложил этот проект основательно доработать.

Работа для журналистов

Для журналистов государственных и коммунальных СМИ и информагентств прописали новую формулировку определения трудового стажа. Она нужна для расчета ежемесячных надбавок за выслугу лет. В действующем законодательстве прописано, что документом, подтверждающим стаж журналиста, является трудовая книжка.

В новой формулировке в постановлении Кабмина (его подал министр культуры и информполитики Александр Ткаченко) добавили еще и ведомости о трудовой деятельности с реестра застрахованных лиц. При этом, сама трудовая книжка утрачивает ключевое значение – ее можно подавать, а можно и нет. Главное – чтобы работодатель платил налоги.

Военное сотрудничество с Румынией

Кабмин одобрил соглашение с правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в сентябре прошлого года в Бухаресте.

Военно-техническое сотрудничество предусматривает закупку вооружения и военной техники в рамках общих проектов и производство по заказу одной из сторон, ремонт и модернизацию вооружения, продажу лицензий по оборонке, общие конструкторские разработки, обмен опытом и пр. Также прописано создание украино-румынской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Новые правила ВНО

Кабмин принял новый порядок проведения внешнего независимого оценивания.

В нем, в частности, прописали, что участники ВНО не имеют права использовать в пункте проведения тестирования средства связи и приспособления по считыванию и обработке информации, общаться с другими участниками ВНО. За нарушения работу могут аннулировать.

Также прописали порядок организации тестирования, полномочия Минобразования, Центра оценивания качества образований, региональных подразделений.

Содержание программ по ВНО должно быть доступно для ознакомления не позже, чем за 18 месяцев до тестирования.

Электричество пустят через таможню

Кабмин утвердил документ, который предусматривает введение таможенных деклараций за "неспециальное отклонение электроэнергии" . Речь идет о межгосударственных перетоках.

"Так как наша система соединена с российской и белорусской, перетоки есть всегда. Диспетчер в случае необходимости может "одолжить" электроэнергию, а потом вернуть ее", – рассказал источник издания на энергорынке.

Но теперь эти перетоки придется декларировать и платить с них налоги.

Деньги для авиаперевозчиков

Кабмин утвердил порядок возмещения затрат авиаперевозчикам на период ограничительных мер по коронавирусу.

Финансирование – 104 млн грн. Но финансовых расчетов – почему именно такая сумма – не предоставлено. Мининфраструктуры распределит средства между перевозчиками в течение 10 дней после подачи заявок. Но, как отметили в Минфине, не предусмотрено, что делать, если общая потребность в средствах будет выше, чем общее финансирование.

Также помощь от государства получит аэропорт "Борисполь". На увеличение уставного капитала пустят 200 млн.

200 млн дадут и государственному авиапредприятию "Украина" (обеспечивает перелеты первых лиц страны и делегаций). Деньги пойдут на обновление парка спецтехники, капремонт вертолета МИ-8, модернизацию самолета А-319 и пр.

Укажут квартиры и ценники

Кабмин согласовал изменения в порядок ведения Госреестра по недвижимости. В частности, будет вестись автоматическая проверка собственников и объектов по всем другим реестрам, в том числе, по залоговому имуществу, реестру актов гражданского состояния, реестру налогоплательщиков и др.

Также, помимо информации об объекте недвижимости, добавят данные по стоимости. Таким образом, данные в госреестре недвижимости станут максимально полными – вплоть до ценника.

Миллионы на "Феофанию"

Медучреждения Госуправления делами, в частности, "Феофания" и Научно-практический центр профилактической и клинической медицины получат средства на закупку оборудования для экстренной помощи, радиохирургии, диагностики.

Всего выделят почти 87 млн гривен. На них закупят системы для маммографии, хирургический инструмент для трансплантологии, электрохирургический блок, видеоэндоскопы и др.

Причем, деньги на элитные больницы даст НСЗУ – фактически, за счет других медучреждений. Этим фактом уже возмутились в профсоюзах. Но глава Минздрава Ляшко заявил, что в "Феофании" лечатся все украинцы, а средства на оборудование ей давно не выделяли. По странному стечению обстоятельств во время прямого включения профсоюзов с неудобными вопросами вдруг пропал звук. В итоге их возмущения так и остались без внимания.

Доноров возьмут на учет

Кабмин своим постановлением запустил создание Национального реестра доноров крови. В частности, прописали возможность сбора и хранения информации на всех доноров, а также формирование списка лиц, которые не могут быть донорами.

Порядок и функционирование такого реестра определяет Кабмин, а его распорядителем будет НСЗУ. Как указано в пояснительной записке, нововведения должны повысить качество и безопасность донорской крови.

Отдельным постановлением Кабмин согласовал форму удостоверения и нагрудного знака "Почетный донор Украины" и порядок их выдачи. Выдать их в следующем году планируется 1238 донорам. А на обеспечение затрат из бюджета запросили почти 268 тысяч гривен.

Кислородные станции на 800 млн грн

Кабмин одобрил проект по закупке кислородных станций для ковидных больниц.

Как указано в пояснительной записке, установка кислородных концентраторов увеличивает нагрузку на электросети больниц, и выводит их из строя. Но не уточняется, по каким причинам были перебои с электричеством– локальная перегрузка сети или отключения электроэнергии на уровне облэнерго.

На кислородные станции предусмотрено финансирование в 800 млн грн, которое будет предоставляться в форме региональных субвенций. Распределить их планируется до 31 декабря этого года.