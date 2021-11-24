Дорогой газ загнал сахарные заводы в убытки

В октябре этого года импорт сахара увеличился на 65,7%, до $179 млн. Одновременно экспорт уменьшился на 53,4%, до $3,75 млн. В сентябре падение продаж за границу составило 97,2%. Такие показатели внешней торговли сахаром связаны с "аномальным подорожанием" газа, сообщает UBR.

В связи с этим представители отрасли уже обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю. Бизнес просит чиновников предусмотреть в госбюджете на 2022 год дотации производителям сахара в объеме 150 грн на тонну. Сумма будет рассчитываться пропорционально объему проданного сырья.

"Такая программа позволит агропредприятиям не только увеличивать объемы площадей под сахарной свеклой, но и выведет из тени производителей" , – отметили промышленники.

Также они призвали правительство найти возможности для удешевления цен на природный газ для производителей сахара. Так, заводам понадобится не менее 300 млн куб. м. ресурса.

"Из-за роста цен на голубое топливо часть предприятий не может организовать производство, а сельхозпроизводители, которые вложили в это средства, терпят значительные убытки" , – подчеркнули представители бизнеса в обращении к премьеру.

В прошлом году полноценно работало 29 из 33 заводов. В 2021-м большинство предприятий понесли убытки из-за удорожания энергоносителей.

В связи с сокращением рентабельности до минимума в Украине постоянно сокращаются посевные площади под сахарной свеклой – 206 тыс. га на данном этапе.