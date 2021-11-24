Потепление до +8°С днем: прогноз погоды на 25 ноября

Во второй половине недели в Украине станет немного теплее, и даже ночью мороз будет не таким сильным. Осадков при этом пока не ожидается – по всей Украине по прогнозу﻿ будет сухо и ясно с небольшой облачностью.

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Итак, в четверг, 25 ноября, во всех центральных, северных, восточных, а также в большинстве западных и в половине южных областей ожидается температура 2-6°С днем и от -7°С на востоке до 2°С ночью. В Хмельницкой, Николаевской областях, а также в Крыму будет немного теплее – около 5-7°С днем и от -4°С до 1°С ночью. И теплее всего будет во Львовской и Одесской областях – там обещают 6-8°С днем и от -4°С до -1°С ночью.

Осадков 25 ноября не ожидается нигде по стране. По всей территории будет ясно и сухо с небольшой облачностью. На востоке, в центре и на юге ожидается ветер около 7-18 км/час в среднем, в Одесской области возможны шквалы до 22 км/час. На севере и на западе страны ветер будет посильнее – 11-22 км/час. И в Крыму будет наименее ветрено – около 4-11 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 25 ноября ожидается температура воздуха от 0°С до 5°С в течении дня, ветер 14-18 км/час и легкая облачность.