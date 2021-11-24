НКРЭКУ оштрафовала Полтаваоблэнерго на полмиллиона гривен

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) на заседании 24 ноября приняла решение увеличить штраф для АО "Полтаваоблэнерго" в два раза, до 510 тыс. грн, сообщает UBR.

Это связано с нарушением прав потребителей.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, который инициировал увеличение штрафа, заявил, что "уже давно не слышал о таких нарушениях со стороны лицензиатов". Речь идет о нарушении сроков предоставления услуг по присоединению потребителей, замене типового договора и составлению неправомерных актов о нарушениях со стороны населения.