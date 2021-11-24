Новинский рассказал, почему дал 30 миллионов на залог Труханова
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявил, что внес 30 миллионов гривень залога за городского голову Одессы Геннадия Труханова, потому что у них "давняя история дружбы", сообщает Деловая столица.
"Это я внес залог. Когда в суде было озвучено решение о мере пресечения, я позвонил по телефону и предложил Геннадию Леонидовичу свои услуги. Он не отказался.
Я с 2014-го всегда стараюсь помогать в таких ситуациях и делах, в которых мне кажется, есть примеси политического преследования…
С Трухановым у нас давняя история дружбы, мы вместе были еще в Раде 7 созыва. Поэтому у меня мотивация только дружеская", — заявил Новинский.
По словам Новинского, у него нет в Одессе никаких бизнес-интересов.
Он также добавил, что помогал в подобных делах Михаилу Чечетову и Елене Лукаш.
Напомним, 11 октября Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в аресте мэра Одессы Геннадия Труханова и назначил залог в 30,2 миллиона гривень. Судья ВАКС Оксана Олейник также возложила на мэра Одессы ряд обязанностей, в том числе воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и сдать загранпаспорта.
17 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила это решение без изменений.
24 ноября стало известно, что Труханов внес 30 миллионов гривень залога, назначенного ВАКС.