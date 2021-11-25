Марки каких автобрендов чаще всего пишут с ошибками

Вопреки ожиданиям, что чаще всего неправильное написание будет касаться экзотических марок, или тех, которые пишутся не так как звучат, ситуация оказалась немного другой, сообщает 24 Канал.

Британские эксперты выяснили, названия каких автомобильных брендов чаще всего пишут с ошибками. Попали в исследование не только экзотические, но и известные автомобильные марки.

Лидером стала корейская Hyundai, название которой оказалось особенно сложным для пользователей Сети. В названии Hyundai пользователи ошибаются примерно по 605 тысяч раз в месяц, говорится в исследовании.

На втором месте расположилась итальянская Lamborghini – 365 тысяч ошибок ежемесячно. Пользователи регулярно опускают то одну, то две буквы.

Замыкает тройку несложный, на первый взгляд, итальянский бренд Ferrari, который в сети нередко пишут без двойной r. Всего ошибок насчитывается до 123 тысяч в месяц.

Японская Suzuki заняла седьмое место с несколькими вариантами неверных написаний – 78,8 тысяч ошибок ежемесячно.

Что касается названия Bugatti – 12 место. С ним не могут справиться до 45,5 тысяч человек в месяц.

Недалеко ушел Volkswagen с 42,9 тысяч ошибок и популярными вариантами Volswagen и Volwagen.

Наконец, 20 строчка досталась Porsche: немецкую марку часто называют неверно, допуская по 19,5 тысяч неправильных написаний за месяц.