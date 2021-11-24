В Печерском райсуде заявили, что дело отправил "нах*р" не судья

В Печерском суде опровергли слух о том, что судья написал в решение суда "отправить нах*р". В учреждении говорят, что это результат вмешательства сторонних лиц в реестр судебных решений, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказала помощник судьи Олега Белоцерковца Ангелина Ахромеева.

"Имеющееся в Едином реестре судебных решений указанное постановление не соответствует оригиналу судебного решения и волеизъявлению судьи Белоцерковца О. А." , — объяснила Ахромеева.

Она также сообщила что " появление текста постановления, которое распространено в СМИ, может быть связано с вмешательством посторонних лиц в компьютерные автоматизированные системы, в связи с чем Печерский районный суд Киева обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением" .

Кто вмешался в реестр судебных решений и внес в текст ненормативное слово — предстоит разобраться полиции.

Напомним, ранее в сети появилось определение суда, в котором написано, что дело нужно "отправить нах*р".