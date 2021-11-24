Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 ноября 2021
В четверг, 25 ноября, 21-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Лев, сообщает Корреспондент.
Луна в Льве – время энергичных начинаний, общения и развлечений. У людей возрастает склонность к авантюрам и риску, поэтому стоит отложить все серьезные финансовые дела, подписание договоров и сделки с недвижимостью.
Благоприятный период для реализации творческих замыслов и посещения театров, музеев, выставок.
25 ноября – день творческой и физической активности. Полезна коллективная работа, путешествия, водные процедуры, прогулки на свежем воздухе, спорт.
В фазу Убывающей Луны снижается жизнеспособность и человек быстрее устает, теряет энергию и становится менее активным.
Это период эмоционального и физического спада, во время которого лучше заниматься налаженными делами, не требующими особенных усилий.
Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 ноября
Овен (21.03−19.04)
Не исключено, что подробности личных отношений Овнов станут достоянием окружающих. Звезды обещают, что происки сплетников не навредят представителям знака, а даже окажутся полезными: откроют истинное лицо некоторых людей.
Телец (20.04−20.05)
Тельцов ожидает в целом удачный день, однако упрямство знака может стать причиной серьезной ошибки или недоразумения. Звезды советуют избегать азартных игр и рискованных дел.
Близнецы (21.05−21.06)
У Близнецов наладится атмосфера в семье. Кроме того, эмоциональный подъем поможет обрести новых знакомых и продуктивно общаться с коллегами. В этот день важно проявить самообладание.
Рак (22.06−22.07)
Раки могут надеяться на благоприятный день для общения, новых знакомств, поездок или приема гостей. Вероятно неожиданное известие, которое заставит пересмотреть планы на ближайшие дни.
Лев (23.07−22.08)
Львы будут пользоваться успехом у противоположного пола и смогут в полной мере блеснуть обаянием. Также им удастся проявить творческий потенциал и установить новые связи.
Дева (23.08−22.09)
Звезды сулят Девам успех в карьере и многообещающие рабочие знакомства. А вот дома представителей знака ждут хлопоты и недоразумения в отношениях с партнером.
Весы (23.09−22.10)
У Весов сложится довольно напряженный и неоднозначный день. Вероятно начало любовного романа, однако излишняя недоверчивость и упрямство могут привести к разочарованиям.
Скорпион (23.10−21.11)
Звезды советуют Скорпионам заняться здоровьем и очищением организма. Хороший день для начала путешествия, деловых встреч и планирования.
Стрелец (22.11−21.12)
Стрельцы почувствуют прилив творческой энергии и вдохновения. Их рабочие и личные дела будут спориться и принесут позитивные результаты. В этот день полезно устроить романтическое свидание.
Козерог (22.12−19.01)
Звезды обещают Козерогам неожиданную прибыль: выигрыш, наследство или получение страховой выплаты. День также хорош для приобретения недвижимости и продвижения по службе.
Водолей (20.01−18.02)
Заручившись поддержкой Водолеи смогут решить множество вопросов. Звезды советуют организовать семейный отдых, чтобы укрепить взаимопонимание с партнером.
Рыбы (19.02−20.03)
Рыбам стоит проявить экономию и не поддаваться сиюминутному желанию во время покупок. Не исключены романтические встречи, которые принесут позитивные эмоции. Также есть все шансы наладить отношения с близкими.