Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 ноября 2021

В четверг, 25 ноября, 21-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Лев, сообщает Корреспондент.

Луна в Льве – время энергичных начинаний, общения и развлечений. У людей возрастает склонность к авантюрам и риску, поэтому стоит отложить все серьезные финансовые дела, подписание договоров и сделки с недвижимостью.

Благоприятный период для реализации творческих замыслов и посещения театров, музеев, выставок.

25 ноября – день творческой и физической активности. Полезна коллективная работа, путешествия, водные процедуры, прогулки на свежем воздухе, спорт.

В фазу Убывающей Луны снижается жизнеспособность и человек быстрее устает, теряет энергию и становится менее активным.

Это период эмоционального и физического спада, во время которого лучше заниматься налаженными делами, не требующими особенных усилий.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 ноября

Овен (21.03−19.04)

Не исключено, что подробности личных отношений Овнов станут достоянием окружающих. Звезды обещают, что происки сплетников не навредят представителям знака, а даже окажутся полезными: откроют истинное лицо некоторых людей.

Телец (20.04−20.05)

Тельцов ожидает в целом удачный день, однако упрямство знака может стать причиной серьезной ошибки или недоразумения. Звезды советуют избегать азартных игр и рискованных дел.

Близнецы (21.05−21.06)

У Близнецов наладится атмосфера в семье. Кроме того, эмоциональный подъем поможет обрести новых знакомых и продуктивно общаться с коллегами. В этот день важно проявить самообладание.

Рак (22.06−22.07)

Раки могут надеяться на благоприятный день для общения, новых знакомств, поездок или приема гостей. Вероятно неожиданное известие, которое заставит пересмотреть планы на ближайшие дни.

Лев (23.07−22.08)

Львы будут пользоваться успехом у противоположного пола и смогут в полной мере блеснуть обаянием. Также им удастся проявить творческий потенциал и установить новые связи.

Дева (23.08−22.09)

Звезды сулят Девам успех в карьере и многообещающие рабочие знакомства. А вот дома представителей знака ждут хлопоты и недоразумения в отношениях с партнером.

Весы (23.09−22.10)

У Весов сложится довольно напряженный и неоднозначный день. Вероятно начало любовного романа, однако излишняя недоверчивость и упрямство могут привести к разочарованиям.

Скорпион (23.10−21.11)

Звезды советуют Скорпионам заняться здоровьем и очищением организма. Хороший день для начала путешествия, деловых встреч и планирования.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцы почувствуют прилив творческой энергии и вдохновения. Их рабочие и личные дела будут спориться и принесут позитивные результаты. В этот день полезно устроить романтическое свидание.

Козерог (22.12−19.01)

Звезды обещают Козерогам неожиданную прибыль: выигрыш, наследство или получение страховой выплаты. День также хорош для приобретения недвижимости и продвижения по службе.

Водолей (20.01−18.02)

Заручившись поддержкой Водолеи смогут решить множество вопросов. Звезды советуют организовать семейный отдых, чтобы укрепить взаимопонимание с партнером.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбам стоит проявить экономию и не поддаваться сиюминутному желанию во время покупок. Не исключены романтические встречи, которые принесут позитивные эмоции. Также есть все шансы наладить отношения с близкими.