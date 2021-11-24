Избранная несколько часов назад премьер Швеции ушла в отставку

После выхода фракции «зеленых» из правительства Швеции премьер-министр и член Социал-демократической партии Магдалена Андерссон подала в отставку. Она была избрана на свой пост всего за несколько часов до этого, сообщает Лента.Ру.

"Новоизбранный премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку всего через несколько часов после того, как была избрана премьер-министром в ходе парламентского голосования" , — говорится в сообщении западных СМИ.

BREAKING: Sweden's first female prime minister, Magdalena Andersson, has resigned hours after taking up the post. Andersson's party suffered a budget defeat in parliament and its coalition partner left the two-party minority government. https://t.co/O1Yk7Ak08t — AP Europe (@AP_Europe) November 24, 2021

Это случилось из-за того, что шведский риксдаг не поддержал проект бюджета, предложенный правительством, а выбрал голосованием бюджет оппозиции.

Ранее сообщалось, что Магдалена Андерссон стала первой в истории Швеции женщиной-главой правительства. До этого она занимала должность министра финансов. Андерссон на протяжении нескольких дней не могла достигнуть соглашения с лидером Левой партии Нуши Дадгостар, однако к 23 ноября она получила поддержку необходимых 175 депутатов риксдага.