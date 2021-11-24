В Британии вспыхнул пожар на заводе пластмассы, слышны взрывы

В городе Хессл в Британии в среду, 24 ноября, вспыхнул пожар на заводе по производству пластмассы. Людей из ближайших домов пришлось эвакуировать, сообщает Обозреватель.

В сети также появились видео инцидента. На них видны огромные клубы дыма и огня, а также слышны взрывы.

О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

Спасатели разослали местным жителям сообщение с просьбой держать двери и окна закрытыми из-за вредного задымления района.