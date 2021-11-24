Глава Instagram даст показания в Конгрессе США

Глава социальной сети Instagram Адам Моссери впервые даст показания в Конгрессе США. Слушания запланированы на 6 декабря и будут посвящены безопасности детей и подростков в интернете, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Моссери впервые предстанет перед американскими законодателями в рамках серии слушаний, посвященных онлайн-безопасности детей и подростков.

Глава Instagram в своем Twitter опубликовал видео, в котором подтвердил свое участие в слушаниях Конгресса. По его словам, он собирается обсудить с конгрессменами безопасность подростков в интернете. Он также рассказал о действиях, предпринятых соцсетью для защиты молодых пользователей.

В качестве примера он привет выставляемые по умолчанию настройки учетных записей подростков, позволяющие ограничивались виды рекламы, которые им доступны.

"Это важные вопросы, но у всех нас общие цели. Мы все хотим, чтобы молодые люди были в безопасности, когда они были в сети" , - добавил Моссери.