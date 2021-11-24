Байден почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сделал заявление по поводу чествования жертв Голодомора 1932-1933 годов, сообщает УНИАН.

Заявление размещено на сайте Белого дома.

"Каждый ноябрь мы торжественно почитаем память и отдаем должное миллионам невинных украинцев, которые страдали и умирали во время Голодомора 1932-1933 годов. Мужчины, женщины и дети, которые лишились жизни во время этого голода, были жертвами жестокой политики и умышленных действий режима Иосифа Сталина" , - подчеркнул Байден.

Президент США отметил, что нужно взять на себя новые обязательства по воплощению постоянной работы, направленной на предупреждение таких трагедий в будущем.

Также Байден отметил, что надо поддержать тех, кто сегодня страдает от ига тирании.