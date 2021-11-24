Байден почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сделал заявление по поводу чествования жертв Голодомора 1932-1933 годов, сообщает УНИАН.
Заявление размещено на сайте Белого дома.
"Каждый ноябрь мы торжественно почитаем память и отдаем должное миллионам невинных украинцев, которые страдали и умирали во время Голодомора 1932-1933 годов. Мужчины, женщины и дети, которые лишились жизни во время этого голода, были жертвами жестокой политики и умышленных действий режима Иосифа Сталина", - подчеркнул Байден.
Президент США отметил, что нужно взять на себя новые обязательства по воплощению постоянной работы, направленной на предупреждение таких трагедий в будущем.
Также Байден отметил, что надо поддержать тех, кто сегодня страдает от ига тирании.
"Украинский народ преодолел ужас Голодомора, показав свой дух и устойчивость, и в конце концов создает свободное и демократическое общество. Когда мы вспоминаем боль и жертв Голодомора, Соединенные Штаты также сегодня подтверждают нашу преданность народу Украины и нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул президент США.