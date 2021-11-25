Иммунолог рассказал, когда в Украине появится COVID-вакцина для детей

В Украине в начале 2022 года ожидается регистрация вакцины против COVID-19 для детей до 12 лет. Препарат будет предназначен именно для малолетних пациентов, сообщает Сегодня.

Об этом заявил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий во время онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

По словам Федора Лапия, вакцинация детей до 12 лет будет доступна в Украине лишь тогда, когда в стране появится необходимая вакцина. Он подчеркнул, что это не та вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech, которая сейчас используется для вакцинации детей от 12 лет и для взрослых.

"Для детей от 5 до 11 лет включительно используется доза, которая в три раза меньше по сравнению с вакциной Comirnaty. Сейчас эту вакцину мы разводим, добавляем растворители и набираем 0,3 мл. Если говорить о так называемой детской дозе от 5 до 11 лет, то это не значит, что мы можем взять 0,1 мл... Это означает, что должна быть отдельная вакцина" , — отметил Лапий.

Эксперт подчеркнул, что в этой вакцине содержание м-РНК втрое меньше, чем в обычной вакцине Comirnaty от Pfizer-BioNTech.