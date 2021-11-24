Иран отказывается обсуждать выплату компенсаций по сбитому самолету МАУ

Иран отказывается обсуждать выплату компенсаций по сбитому самолету МАУ

Иран отказался от проведения встречи для переговоров по выплате репараций за сбитие самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752.

"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, выражаем глубокое разочарование тем, что Исламская Республика Иран не приняла наши многочисленные предложения встретиться 22 ноября 2021 года для проведения переговоров относительно репараций за сбитие рейса PS752", - отмечается в заявлении.

В частности, четыре страны напоминают, что Иран должен выполнить международно-правовое обязательство по осуществлению репараций группе государств в полном объеме, и повторно призывают к добросовестным переговорам и их проведению до конца этого года.

"Мы будем продолжать быть солидарными с семьями и близкими жертв PS752 в их глубокой утрате и страданиях. Они могут быть уверены, что Координационная группа останется единой в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за эту трагедию", - сказано в заявлении.
"Если Иран продолжит избегать переговоров с группой, у Координационной группы не останется иного выбора, кроме как серьезно рассмотреть другие действия и меры по решению этого вопроса в рамках международного права", - подчеркивается в заявлении.

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