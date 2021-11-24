Санкции против "СП-2" пытаются исключить из оборонного бюджета США

Администрация президента США Джо Байдена решила добиться в конгрессе того, чтобы исключить санкции против газопровода «Северный поток-2» (СП-2) из оборонного бюджета Соединенных Штатов, сообщает Лента.Ру.

По информации издания Foreign Policy, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации Байдена на прошлой неделе лично обращались по телефону к некоторым американским конгрессменам с призывом к отмене поправок к оборонному бюджету, которые предполагают санкции против участвующих в проекте компаний.

Издание отмечает, что, в частности, таким образом администрация США пытается предотвратить введение санкций против задействованных в проекте компаний из ФРГ. Такой шаг «вызвал гнев со стороны республиканцев в конгрессе».