На дорогах Украины заработает еще 10 камер фиксации
С 26 ноября на дорогах Украины начнут работу еще 10 камер фиксации нарушения правил дорожного движения, сообщает Деловая столица.
"С 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, контролирующие соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", — написал в своем Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Расположение приборов контроля "КАСКАД":
Запорожье:
- ул. Немировича-Данченко, 73, направление прибора — ул. Лермонтова;
Львов:
- просп. Святого Иоанна Павла II, 35, направление прибора — просп. Червоной Калины;
- ул. Княгини Ольги, 100-К, направление прибора — ул. Владимира Великого;
Тернополь:
- просп. Степана Бандеры, 90, направление — ул. Евгения Коновальца;
Донецкая область:
- на 36 км+492 автодороги Н-20, направление — г. Константиновка;
Николаевская область:
- на 139 км+684 автодороги М-14, направление — с. Константиновка;
- на 200 км+036 автодороги Н-24 направление — г. Николаев;
Ровенская область:
- на 394 км+318 автодороги М-06, направление — г. Львов;
- на 328 км+826 автодороги М-06 направление — г. Киев;
Харьковская область:
- на 49 км+934 автодороги Р-46, направление — ул. Шевченко г. Богодухов;
Таким образом, с 26 ноября автоматически будут фиксировать правонарушения 246 приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях.