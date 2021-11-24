На дорогах Украины заработает еще 10 камер фиксации

С 26 ноября на дорогах Украины начнут работу еще 10 камер фиксации нарушения правил дорожного движения, сообщает Деловая столица.

"С 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, контролирующие соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме" , — написал в своем Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Расположение приборов контроля "КАСКАД":

Запорожье:

ул. Немировича-Данченко, 73, направление прибора — ул. Лермонтова;

Львов:

просп. Святого Иоанна Павла II, 35, направление прибора — просп. Червоной Калины;

ул. Княгини Ольги, 100-К, направление прибора — ул. Владимира Великого;

Тернополь:

просп. Степана Бандеры, 90, направление — ул. Евгения Коновальца;

Донецкая область:

на 36 км+492 автодороги Н-20, направление — г. Константиновка;

Николаевская область:

на 139 км+684 автодороги М-14, направление — с. Константиновка;

на 200 км+036 автодороги Н-24 направление — г. Николаев;

Ровенская область:

на 394 км+318 автодороги М-06, направление — г. Львов;

на 328 км+826 автодороги М-06 направление — г. Киев;

Харьковская область:

на 49 км+934 автодороги Р-46, направление — ул. Шевченко г. Богодухов;

Таким образом, с 26 ноября автоматически будут фиксировать правонарушения 246 приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях.