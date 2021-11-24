США ввели санкции против Московского физико-технического института

Министерство торговли США ввело санкции против Московского физико-технического института за разработку и распространение военной продукции, сообщает Эспрессо TV.

Министерство торговли США опубликовало перечень субъектов, занимающихся деятельностью, противоречащей национальной безопасности или внешнеполитическим интересам США. Это организации, вовлеченные в поддержку военных квантовых вычислительных программ Китайской Народной Республики, распространение пакистанского ядерного и ракетного оружия, а также вооружение российских военных.

В список в частности вошел и Московский физико-технический институт (МФТИ). На него были распространены санкции за производство военной продукции для конечного военного потребителя.

В ведомстве отмечают, что данный список - это инструмент, которым ограничивают экспорт, реэкспорт и перемещение определенной продукции внутри страны лицам или организациям, обоснованно причастным к деятельности, противоречащей нацбезопасности США. Кроме того, на объекты, вошедшие в список, налагаются определенные требования к лицензиям.

В декабре 2020 года в этот список уже внесли 45 российских предприятий и организаций.