В Великобритании несуществующие компании получили миллионы долларов

Кредиты в Великобритании были даны недействующим или новым компаниям, ссуды выдавались в качестве коронавирусной помощи. Всего около 130 миллионов фунтов стерлингов получили сомнительные малые предприятия, сообщает Лента.Ру.

Например, компания одного из самых богатых финансистов Великобритании Джона Беквита получила субсидию на 3,7 миллиона фунтов, хотя фирма давно не функционирует. Также ссуда в размере 4,7 миллиона фунтов была предоставлена ​​компании, основанной всего за два дня до получения средств. Миллион фунтов получила фирма, которая не работала до начала пандемии, а затем была добровольно ликвидирована менее чем через год.

Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, который курирует выдачу экстренных ссуд отметил, что «продолжает пресекать мошенничество и не потерпит тех, кто пытается обмануть британского налогоплательщика» . Среди заемщиков обнаружено около 60 недействующих компаний.

Фирмы, пострадавшие от пандемии, с годовым доходом до 45 миллионов фунтов стерлингов, имели право подавать заявки на ссуды. Они должны были доказать, что получали более половины своего дохода от продажи товаров или услуг, прежде чем пандемия и экономический кризис ударил по их показателям. Тем не менее, как показывает исследование Bloomberg, более 85 компаний существовали всего несколько недель или несколько месяцев, прежде чем получили займы.