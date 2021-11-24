РФ стягивает к границе с Украиной танки и артиллерию - расследование CIT

Группа журналистов Conflict Intelligence Team (CIT) в своем расследование подтвердила факты стягивания Россией военной техники к границам Украины﻿. Журналистское расследование обнародовано на сайте CIT, сообщает Деловая столица.

"Стоит отметить, что помимо войск к границе Украины, по-видимому, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей" , — отмечают расследователи.

Отмечается, что масштаб сосредоточения сил равен показателям весеннего обострения. По словам журналистов, техника скапливается медленнее, чем в апреле. Однако такие темпы позволят России накопить возле границы достаточные ресурсы для вторжения в начале 2022 года. Именно такие сроки вероятного наступления назвал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Журналисты смогли установить принадлежность техники благодаря фото из социальных сетей, видео из TikTok и сервису GdeVagon, который по номерам вагонов с техникой показывает станцию отправления и станцию назначения.

Так, к 4-й танковой дивизии на границе добавились как минимум другие формирования 1-й танковой армии, а также отдельные части 49-й и 58-й армий Южного военного округа

В с. Валуйки Белгородской области (23 км от границы с Украиной) зафиксированы эшелоны БМП-3 и БТР-82. В Ставропольском крае и оккупированном Крыму появилась техника 34-й отдельной мотострелковой бригады и 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, а также эшелон с танками Т-72Б3. Эшелон следует на станцию Айвазовская. На востоке Крыма отмечены 49-я и 58-я армии.

Наиболее показательно размещение военной техники на полигоне "Погоново" в Воронежской области. В районе железнодорожной станции Масловка в пригороде Воронежа у путей стоят БМП-2, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и танки Т-80У. Последние стоят на вооружении 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии, чья техника ранее этой осенью была замечена в районе Курска. 19 ноября на станции Мичуринск-Воронежский засняли следовавший в Масловку эшелон с боеприпасами, машинами химической разведки РХМ-6 и тяжелой огнеметной системой "Солнцепек". По мнению исследователей, эшелон мог перевозить технику 20-го полка РХБЗ, который также входит в состав 1-й гвардейской танковой армии.