NASA оценило сотрудничество с РФ после уничтожения спутника

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон оценил перспективы американского сотрудничества с Россией по Международной космической станции (МКС) после проведения теста противоспутникового оружия, сообщает Лента.Ру.

"Он сказал, что испытания не будут иметь отрицательного влияния на перспективы продолжающегося сотрудничества с Россией на МКС" , — отмечается в материале SpaceNews.

NASA продолжает обсуждать с Роскосмосом будущее орбитальной станции в долгосрочной перспективе и перекрестные полеты к ней на российских «Союзах» и кораблях США. Диалог на тему сотрудничества планируется во время визита Нельсона в Москву, но точная дата встречи пока неизвестна.