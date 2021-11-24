Канада планирует увеличить военную помощь Украине - СМИ

Канада, как и ряд других стран НАТО рассматривает варианты военной помощи Украине в случае нападения на нашу страну России. В планах даже переброска канадских истребителей CF-18, сообщает Сегодня.

По данным двух источников канадская газеты The Globe and Mail, недавно назначенная на пост министра национальной обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность укрепления воинского контингента в Украине, находящегося здесь в рамках военных учений. Один из вариантов – направление нескольких сотен канадских военнослужащих.

Еще один вариант – переброска в нашу страну из Румынии канадских истребителей CF-18 и даже направление в Черное море боевого корабля Военно-морских сил Канады.