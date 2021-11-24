Канада планирует увеличить военную помощь Украине - СМИ
Канада, как и ряд других стран НАТО рассматривает варианты военной помощи Украине в случае нападения на нашу страну России. В планах даже переброска канадских истребителей CF-18, сообщает Сегодня.
По данным двух источников канадская газеты The Globe and Mail, недавно назначенная на пост министра национальной обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность укрепления воинского контингента в Украине, находящегося здесь в рамках военных учений. Один из вариантов – направление нескольких сотен канадских военнослужащих.
Еще один вариант – переброска в нашу страну из Румынии канадских истребителей CF-18 и даже направление в Черное море боевого корабля Военно-морских сил Канады.
"Любое подкрепление будет означать сигнал г-ну Путину, который поднял тревогу второй раз в этом году, сосредоточив свои войска и технику вблизи границ с Украиной. Видео, размещенные в интернете, показывают, как тысячи единиц боевого оружия – включая танки, бронетранспортеры и реактивные системы залпового огня – перемещаются в сторону Украины с баз постоянной дислокации в других частях России", – говорится в статье.