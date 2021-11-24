Глава ЦРУ обсуждал в Москве случаи "гаванского синдрома"

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в ходе визита в Москву в ноябре предупредил, что Россия может столкнуться с последствиями, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за «гаванский синдром» у американских дипломатов, сообщает Лента.Ру.

По информации издания Washington Post (WP) со ссылкой на источники, Бернс обсудил этот вопрос с руководством ФСБ и СВР. Глава ЦРУ заявил им, что заставлять дипломатов США и их членов семьи страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний выходит «за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб».

При этом директор ЦРУ не пригрозил Москве напрямую и не обвинил ее в каких-то действиях против дипломатов США.