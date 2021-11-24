Война в Йемене может стать самым кровопролитным конфликтом - ООН

Организация Объединенных Наций опубликовала отчет, согласно которому количество жертв войны в Йемене и ее последствий до конца года может достичь 377 тысяч.﻿ Об этом говорится в отчете Программы развития ООН (UNDP), сообщает Укринформ.

«В случае Йемена мы считаем, что количество людей, умерших от различных последствий конфликта, на самом деле превышает количество умерших на поле боя» , — заявил глава UNDP Ахим Штайнер, передает Al Jazeera.

К непрямым последствиям конфликта авторы отчета отнесли голод и сопутствующие болезни, а также отсутствие надлежащей медицины, экологический и экономический кризис. Сообщается, что по таким подсчетам большинство жертв будут составлять дети до пяти лет.

Также, согласно отчету, 1.3 млн человек могут умереть от последствий конфликта, если он продлится до 2030 года, то есть столько же, сколько уже идет эта война. Это может сделать войну в Йемене наиболее кровопролитным военным конфликтом 21-го века.

В отчете представлены также разные сценарии развития событий в Йемене. В частности, если война завершится к концу 2021 года, Йемену все равно понадобится еще 25 лет, чтобы преодолеть крайнюю бедность, в которой живет значительная часть населения страны.

Война в Йемене продолжается с 2014 года, когда повстанческое движение хуситов захватило северную часть страны, включая столицу Сану, после чего правительству пришлось бежать. В марте 2015 года коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией ввела войска в Йемен, чтобы восстановить легитимное правительство.

Конфликт длится уже восемь лет, в настоящее время погибли в боях десятки тысяч человек. Ситуацию в стране ООН описывает как худшую гуманитарную катастрофу в мире. Сообщается, что по меньшей мере 15.6 млн человек живут в крайней нищете.