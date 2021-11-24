Украине не хватает гарантий со стороны НАТО - МИД Эстонии

Президент РФ, возможно, планирует вторжение в Украину, заявила в интервью министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. Она отметила, что Украине не хватает гарантий безопасности, которые имеются у Эстонии как члена НАТО, сообщает Deutsche Welle.

"Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта, который мы наблюдаем в Украине уже восемь лет" , - заявила Эва-Мария Лийметс.

Опасения, что президент РФ Владимир Путин, возможно, планирует вторжение в Украину, усиливаются, признала Лийметс.

"Мы должны продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины" , - отметила она.

Глава МИД подчеркнула, что НАТО, членом которой является Эстония, предоставляет ее стране гарантии безопасности, которых не хватает Украине.