Украине не хватает гарантий со стороны НАТО - МИД Эстонии
Президент РФ, возможно, планирует вторжение в Украину, заявила в интервью министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. Она отметила, что Украине не хватает гарантий безопасности, которые имеются у Эстонии как члена НАТО, сообщает Deutsche Welle.
"Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта, который мы наблюдаем в Украине уже восемь лет", - заявила Эва-Мария Лийметс.
Опасения, что президент РФ Владимир Путин, возможно, планирует вторжение в Украину, усиливаются, признала Лийметс.
"Мы должны продолжать поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины", - отметила она.
Глава МИД подчеркнула, что НАТО, членом которой является Эстония, предоставляет ее стране гарантии безопасности, которых не хватает Украине.
"Мы очень благодарны за то, что являемся членами НАТО с 2004 года, и мы также очень благодарны нашим союзникам за поддержку и приверженность обеспечению безопасности в нашем регионе", - указала Эва-Мария Лийметс.