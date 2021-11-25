В Уругвае разрешили вакцинацию пятилетних детей
Экспертный совет по вакцинам Уругвая рекомендовал начать прививать от коронавируса детей от пяти до 11 лет. Вакцинация не будет носить обязательный характер. Об этом информировал Минздрав Уругвая, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Несовершеннолетних будут прививать препаратом американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Ранее в Уругвае от коронавируса прививали совершеннолетних и подростков старше 12 лет.
По данным Минздрава, к настоящему моменту в Уругвае полностью привиты 74,54% населения. Всего в стране живут 3,5 млн человек. С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 398 тыс. человек, умерли 6 115.